العابد يطالب بتسهيل إجراءات دخول العمالة المنفذة لمشروع طريق الدائري الثالث بطرابلس

4 أغسطس، 2023 12:30 م
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أخبار ليبيا 24

طالب وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة، علي العابد، بتقديم التسهيلات اللازمة لدخول بقية العمالة المنفذة لمشروع طريق الدائري الثالث بطرابلس، باعتباره أحد أهم المشاريع التنموية الاستراتيجية التي جاءت ضمن خطة “عودة الحياة”.

والتقي العابد مع مدير مشروع طريق الدائري الثالث المهندس عادل عبد المحسن، ومدير الموارد البشرية لائتلاف الشركات المصرية لطريق الدائري الثالث بطرابلس وائل الأمين، بحضور وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام د. علي الماقوري .

وتابع العابد خلال اللقاء، انسيابية دخول العمالة المنفذة للمشروع وأوضاعهم.

وكان ائتلاف الشركات المصرية، قد استلم في 12 مارس 2023 مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في طرابلس، وذلك بعد انتهاء أعمال فتح المسارات لاستكمال بناء الطريق.

واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار.

 

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4 أغسطس، 2023 12:30 م
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