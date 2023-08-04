السيسي يدعو لخروج كافة القوات والمرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعمه للمسار السياسي في ليبيا، وضرورة إجراء انتخابات عامة تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ سنوات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، أمس الخميس، عقده السيسي مع رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يزور القاهرة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية وليبية.

ودعا السيسي إلى خروج “كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واستعادة الدولة لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها”.

كما أكد ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 على وقع أزمة مركبة، حيث تتقاسم السيطرة حكومتان متنافستان، في الشرق والغرب، ومجموعة من المليشيات المسلحة.

ومنذ سنوات تبذل أطراف ليبية بدعم دولي وإقليمي، دون جدوى، جهودا للوصول إلى صيغة توافقية تسمح بإجراء انتخابات تؤسس لإعادة توحيد السلطات والمؤسسات، والخروج بالبلاد من حالة الشلل التي تعيشها.