الدبيبة يوجه بتسوية أوضاع الفنانين ودعم مقترحات الهيئة العامة للسينما والمسرح

أخبار ليبيا 24

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بتسوية أوضاع الفنانين في ليبيا ودعم المقترحات المقدمة من الهيئة العامة للسينما والمسرح.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من الفنانين الليبيين بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووكيلي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

واستمع الدبيبة خلال اللقاء لعدد من الفنانين الذين أكدوا دعمهم لجهود الحكومة وعودة الحياة لأغلب المجالات، متمنين أن يتم التركيز على المسرح ودعم الهيئة العامة للسينما والمسرح لتتمكن من تنفيذ خطتها.

وأكد الفنان، يوسف الغرياني، في كلمة له خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بمن أفنوا عمرهم في دعم الحركة المسرحية والثقافية في ليبيا، والمساهمة في دعمهم لتقديم برامج ومشروعات تساهم في ثراء الحركة الثقافية والفنية في ليبيا.

وأكد الدبيبة على تقديره ودعمه لكل الفنانين الليبيين في كل المجالات، وأصدر تعليماته بضرورة تسوية أوضاعهم كافة ودعم كل المقترحات المقدمة من الهيئة.