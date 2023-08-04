الدبيبة: ما تحقق في ملف الكهرباء مازال غير كاف

4 أغسطس، 2023 12:29 ص
15

أخبارليبيا24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحيد الدبيبة، أن ما تحقق في ملف الكهرباء مازال غير كاف.

وأضاف الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لعام 2023 المنعقد الخميس بمدينة غدامس :”مازلنا مشغولين بمواصلة العمل بقوة، لضمان استقرار الشبكة واستيعاب التوسع المتزايد في الاستهلاك”.

وقال رئيس الحكومة :”نعلن بدء تنفيذ مشاريع مهمة في مجال الإمداد المائي بعد أن تعاملنا مع الاحتياجات الملحة لبعض المناطق، من خلال حفر 160 من الآبار العميقة، وتنفيذ أعمال الصيانة”.

وتابع الدبيبة :”بدأنا التعامل مع ملف الصرف الصحي وإنشاء محطات جديدة وأولها محطة سبها عاصمة الجنوب”.

وأضاف رئيس الحكومة :”استمرار الاستقرار والقوانين العادلة هو الوسيلة الوحيدة من أجل تحقيق انتخابات ناجحة”.

4 أغسطس، 2023 12:29 ص
15

المزيد من الأخبار

البعثة الأممية في ليبيا تختتم ورشة عمل في طرابلس حول إصلاح وحوكمة قطاع الأمن

4 أغسطس، 2023 2:00 ص

حماد يدعو لتطوير العمل الأمني ومنظومات المراقبة وتوزيع الكاميرات على الأماكن الحيوية

4 أغسطس، 2023 1:24 ص
عبدالرزاق العرادي

العرادي: لاءات الدبيبة من غدامس لا معنى لها إذا اتفق المجلسين تحت مظلة البعثة

4 أغسطس، 2023 1:02 ص

اللافي يؤكد استمرار دعم ليبيا للقضية الفلسطينية وحق العودة حتى إقامة دولة عاصمتها القدس

3 أغسطس، 2023 11:51 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى