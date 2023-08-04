البعثة الأممية في ليبيا تختتم ورشة عمل في طرابلس حول إصلاح وحوكمة قطاع الأمن

4 أغسطس، 2023 2:00 ص
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أخبارليبيا24

اختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورشة عمل في طرابلس حول إصلاح وحوكمة قطاع الأمن.

وأوضحت البعثة أن هذه الورشة كجزء من ولايتها لدعم تطوير نهج متماسك ومنسق يهدف إلى بناء مؤسسات قطاع أمني قادرة على المساهمة في السلام والأمن في المستدام في ليبيا تحت إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأضافت أنه تم تدريب 15 من نشطاء المجتمع المدني من قبل خبراء ليبيين وبدعم من البعثة، على كيفية تعزيز العمل الجماعي و تبني المقاربة.

وأفادت أن هذا التدريب يمكن المشاركين من العمل معًا بشكل أفضل لإشراك الأطراف الرئيسين الفاعلين في قطاع الأمن بشكل مُتسق في القضايا المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن والحوكمة.

4 أغسطس، 2023 2:00 ص
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