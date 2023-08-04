البرلمان العربي يدعو للمضي قدما نحو إنجاز الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي المندوب الدائم لليبيا لدى جامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت لضرورة المضي قدما نحو إنجاز الاستحقاقات الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، حيث تم التباحث حول أبرز المستجدات على الساحة الليبية.

وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على دعم وتعزيز أواصر التعاون مع الدولة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية، داعيا إلى ضرورة المضي قدما نحو إنجاز الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية وتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية والعبور نحو مرحلة أكثر استقرارا.

وشدد العسومي على موقف البرلمان العربي الداعم لوحدة ليبيا والمحافظة على سيادتها ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، مثمنا الجهود التي تبذلها الدول العربية في هذا الشأن وسعيها الحثيث نحو تسوية الازمة الليبية عبر مسارات الحل السياسي.

كما أكد دعمه لكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الليبية، مرحباً في هذا السياق بالملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الذي عقد في الكونغو بمشاركة المجلس الرئاسي الليبي وممثلي مختلف القوى السياسية الليبية وبمشاركة أيضاً الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية .