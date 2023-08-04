إثر حادث سير..وفاة المواطن الليبي الذي عاش في غابات الأمازون لعدة سنوات

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أكدت مصادر متطابقة وفاة المواطن حسين عمر حسين نصر الشهير بـ “ليبي الأمازون” حيث عاش عدة سنوات في غابات الأماز في البرازيل.

وذكرت المصادر أن ليبي الأمازون توفي أمس الخميس إثر حادث سير وقع في منطقة الجنوب بليبيا.

وفي سبتمبر من العام 2019 ذكرت قناة “أمازونس” البرازيلية، أن مواطنًا يدعي أنه ليبي الجنسية يسكن الغابات منذ أربعة أعوام بعد فقدان وضياع مستنداته.

وأشارت القناة إلى أن السفارة الليبية في البرازيل تلقت إشارة من قبل الشرطة الفيدرالية فرع ميناوس بالأمازون، تفيد بأن “ح ن ح م” لا يحمل أي مستندات هوية يدّعي أنه ليبي، يعيش في الغابة منذ سنوات.

وأكدت القناة أن القائم بأعمال السفارة الليبية أسامة صوان، أصدر تعليماته لرئيس القسم القنصلي بضرورة التواصل مع السلطات وإخراج الشخص المذكور إلى العاصمة برازيليا.

وأفادت قناة “أمازونس” البرازيلية أن السفارة تواصلت مع الشرطة الفيدرالية، وتم الاتفاق على إرسال مبلغ مالي للشخص المذكور وإصدار تذكرة سفر له، ورافقته الشرطة إلى الطائرة.

وأشارت القناة في تقريرها إلى أنه كان في استقباله أعضاء السفارة الليبية وعدد من الصحفيين البرازيليين، وبدأت السفارة في إجراءات تسفيره إلى ليبيا.

وأكد المواطن – بحسب القناة – أنه دخل البرازيل عام 2012، لكنه تعرض للسرقة وفقد كل مستنداته، وانقطعت به كل السبل، وظل في غابة بولاية ميناوس منذ 2015م.

وقال إنه حاول الاتصال بالسفارة الليبية مرارا عن طريق فاعلي خير، لكن كانت الردود بأنهم لا يعرفون ليبيين هناك، مشيرًا إلى أنه غادر ليبيا في عام 1995 وأنه مشتاق لوطنه وأهله.