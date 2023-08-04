أسعار النفط تتجه لتحقيق أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية هذا العام بعد تعهد السعودية وروسيا بتخفيض الإنتاج

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني، اليوم الجمعة، محققة مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، بعد أن تعهدت السعودية وروسيا، ثاني وثالث أكبر منتجي الخام في العالم، بخفض الإنتاج حتى الشهر المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر 2 سنت إلى 85.16 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر 9 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 81.64 دولار.

وكلا الخامين القياسيين يسيران في المسار الصحيح للأسبوع السادس من المكاسب، وهي أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية هذا العام، بحسب رويترز.

وارتفع برنت 15.4٪ وغرب تكساس الوسيط بنسبة 18.2٪ خلال الأسابيع الستة الماضية.

ومددت السعودية، الخميس، خفضا طوعيا في إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

وقالت مصادر إنه من غير المرجح أن تعدل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك + تخفيضات إنتاج النفط الإجمالية في اجتماعها، اليوم الجمعة. لكن تمديد التخفيضات السعودية وتعليقات روسيا قبل اجتماع أوبك + أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودعم الأسعار.

ومع ذلك، أثارت أحدث مجموعة من البيانات الأمريكية التي تظهر أسواق العمل الضيقة وتباطؤ قطاع الخدمات بعض المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى كبح الطلب على النفط والضغط على الأسعار للانخفاض ، حتى مع تخفيضات العرض.