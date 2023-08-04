أبوجناح يتهم النواب والدولة بإفشال الانتخابات في ليبيا

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اتهم نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبو جناح، مجلسي النواب والأعلى للدولة بأنهما السبب الرئيسي وراء فشل إجراء الانتخابات في البلاد.

وقال أبو جناح – بحسب الشرق الأوسط – إن حكومته تستطيع إيصال الليبيين إلى صناديق الاقتراع في غضون ستة أشهر، حال تم التوصل لحل ليبي داخلي مشترك.

وأكد أن المجلس الأعلى للدولة والبرلمان يسعيان لتحقيق مصالح شخصية، بدل تحقيق مصلحة ليبيا، وجعلا المواطن الليبي هو الذي يدفع الثمن الأكبر للصراعات المستمرة في منذ عام 2011.

وأوضح نائب رئيس الحكومة أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي مزقت البلاد على مدى أكثر من 12 عاما هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها المواطن من يشاء بحرية.

وتوقع أبو جناح أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في الفترة المقبلة عن دمج الحكومتين المتنافستين في إطار حكومة واحدة، توصل الليبيين إلى مراكز الاقتراع.

كما توقع أيضا أن يعلن المبعوث الأممي بشكل مفاجئ عن إجراء انتخابات، بعد تشكيل لجنة من القضاة الليبيين تشرف على عملية الاقتراع.