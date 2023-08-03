نقابة المحامين تؤيد إجراء الانتخابات كحل وحيد لإنهاء الأزمة السياسية الليبية

3 أغسطس، 2023 12:49 ص
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أخبارليبيا24

أكدت النقابة العامة للمحامين تأييدها الكامل لإجراء الانتخابات كحل وحيد لإنهاء الأزمة السياسية الليبية.

وشددت النقابة في بيان لها عقب لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بمقر النقابة في طرابلس على ضرورة تمكين الشعب الليبي من إعمال إرادته باختيار السلطات التشريعية والرئاسية على أساس دستوري.

وأكدت النقابة العامة للمحامين كذلك على ضرورة إيلاء توافر الضمانات الكفيلة للقبول بنتائج الانتخابات وإجرائها على أسس من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وطالبت بعدم القبول بأي نصوص دستورية أو قانونية لا تتضمن معيار الموضوعية والتجرد احتراماً لأصول القانون والعدالة.

وأفادت النقابة العامة للمحامين أنها لن تدخر جهداً لدعم كافة الجهود الرامية لإجراء الإنتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وفقاً للوسائل الدستورية.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أكد أنه التقى الثلاثاء بعدد من المحامين من مختلف المناطق الليبية في مقر النقابة العامة للمحامين بليبيا في طرابلس.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”استمعت إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول مشروع الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة 6+6″.

3 أغسطس، 2023 12:49 ص
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