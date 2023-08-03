ميناء الحريقة يستلم 200 ألف برميل من النفط الخام عبر حقلي مسلة والسرير

3 أغسطس، 2023 8:38 م
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ميناء الحريقة النفطي في شرق ليبيا
ميناء الحريقة النفطي في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

بلغ إنتاج النفط الخام المستلم من حقلي مسلة والسرير إلى ميناء الحريقة النفطي في طبرق، اليوم الخميس، 200 ألف برميل.

وقال مصدر مسؤول بميناء الحريق، فضّل عدم نشر اسمه، لوكالة أخبار ليبيا 24، إن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 200 ألف برميل.

ويصل النفط الخام إلى ميناء الحريقة عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وميناء الحريقة هو أحد موانئ النفط الليبية لتصدير النفط الخام إلى الخارج، حيث تبلغ الكميات المصدر شهريًا نحو 6 ملايين برميل.

ويعود الميناء إلى شركة الخليج العربي للنفط، حيث تقوم الشركة بضخ جزء من إنتاج حقليها (مسلة والسرير) إليها بشكل يومي، حيث غالبًا ما تقدر كمية الإنتاج الواصلة بـ 220 ألف برميل يوميًا.

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3 أغسطس، 2023 8:38 م
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