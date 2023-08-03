ميناء الحريقة يستقبل أول ناقلة نفطية في مطلع أغسطس الجاري

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست صباح اليوم الخميس على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق الناقلة النفطية (فرونت كاسكيد) لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى بريطانيا.

وأكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط أن الناقلة قادمة من إسبانيا وتحمل علم جزر المارشال، لافتًا إلى أن هي الأولى في مطلع أغسطس الجاري.

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 200 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.