معلقا على أحداث النيجر.. الدبيبة: نرفض كل ما يقوّض استقرار المنطقة

3 أغسطس، 2023 3:30 م
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أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إننا ننظر بمسؤولية تجاه تسارع الأوضاع في النيجر، مؤكدًا رفضه التام لكل ما يقوّض استقرار المنطقة.

وشدد الدبيبة خلال كلمته في اجتماع الحكومة العادي السادس في غدامس، على دعم الشرعية السياسية المنبثقة عن الانتخابات في النيجر.

وأضاف الدبيبة: “سنقوم بواجبنا باسم ليبيا تجاه النيجر عبر الوقوف مع شعبها لتجنب أي تدهور لأوضاعه المعيشية. وهذه أخلاق الشعب الليبي الكريم”.

3 أغسطس، 2023 3:30 م
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