مستشفيات مدينة الأبيض بالسودان تدخل في إضراب مفتوح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بدأت المستشفيات الحكومية في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، في السودان تنفيذ إضرابٍ مفتوح؛بسبب عدم تنفيذ مطالبها.

نقابة الأطباء في السودان، أوضحت في بيانٍ أن «المستشفيات الحكومية بمدينة الأبيض دخلت في إضراب مفتوح عن العمل بكل الأقسام ابتداء، من اليوم الخميس 3 أغسطس الساعة الثامنة صباحًا، حتى تحقيق المطالب المعلنة، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي أمهلتها الجمعية العمومية للأطباء بمستشفى الأبيض التعليمي للمدير العام» وفق البيان

وفي وقتٍ سابق.. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 3 ملايين فرد نزحوا جراء الصراع في السودان.

المنظمة الدولية؛ قالت إن عدد النازحين، منذ اندلاع الصراع بالسودان في 15 أبريل الماضي، يفوق عدد النازحين المسجل على مدار الأعوام الأربعة الماضية، مشيرةً إلى فرار 926,841 شخصاً فرّوا إلى بلدان مجاورة للسودان.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قالت منظمة الصحة العالمية، إن ثلثي المستشفيات في السودان خرجت عن الخدمة بسبب الصراع الدائر هناك.

وبحسب بيان المنظمة؛ «خلفت ثلاثة أشهر من الصراع وضعا تواجه فيه البلاد أزمة إنسانية كارثية امتدت إلى ستة بلدان عبر إقليمين من أقاليم المنظمة؛ إذ يحتاج 24 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، منهم 6.‏2 مليون نازح داخلي في حين اضطر 757 ألف آخرون إلى الفرار عبر الحدود سعيا وراء سلامتهم»