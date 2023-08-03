أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية واللواء خالد بن الوليد، اليوم الخميس، مداهمة وكر لوافدين يتعاطون المخدرات في طبرق.

وأوضحت وحدة الإعلام بفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق أن ذلك جاء بعد أخذ تعليمات رئيس الفرع اللواء إبراهيم الأربد وبأشرافه المباشر على العملية الأمنية.

وأيضا جاء بعد التنسيق مع وكيل نيابة الهجرة طبرق وإعطاء العلم للغرفة الأمنية بمديرية الأمن وبالتعاون مع اللواء خالد ابن الوليد.

وخرجت فجر اليوم الخميس القوة المشكلة من التحريات والقبض مكافحة الهجرة والتحريات والقبض باللواء خالد بن الوليد بإمرة الرائد محمد متخطري تمت مداهمة مقر إقامة أحد المطلوبين وهو يحمل الجنسية السودانية.

وأسفرت المداهمة عن القبض على أحد المطلوبين والقبض على عدد من العمالة المصرية لحيازتهم لمواد يشتبه في كونها مخدر الحشيش ومعدات تستخدم في تعاطي المخدرات.

وتمت إحالة جميع المضبوطين إلى البحث الجنائي طبرق للاختصاص.