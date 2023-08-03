عقب لقائه المستشار صالح.. باتيلي يبحث مع المشري مقترح خارطة طريق القوانين الانتخابية

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قال مجلس الأعلى للدولة إن رئيس المجلس خالد المشري بحث مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) ، ومقترح خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، وجاء ذلك عقب يوم واحد من لقاء باتيلي مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في القبة.

وحسب بيان المجلس، بحث لقاء المشري وباتيلي في طرابلس تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعلى رأسها نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا وتؤدي إلى استجابة تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تأسيساً على نتائج أعمال اللجنة (6+6)»

كما تطرق الاجتماع إلى مقترح خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

وخلال لقاء رئيس مجلس النواب مع المبعوث الأممي أمس الأربعاء، أكد باتيلي على أهمية التركيز على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني الذي أعدته لجنة (6+6) ليكون قابلاً للتنفيذ.

وخلال اللقاء ذاته، جدد المستشار المطالبة بتشكيل حكومة موحدة في البلاد تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي، داعيًا إلى أخذ المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية.