شركة الزويتينة تكشف عن تفاصيل السيطرة على تسرب نفطي في أحد خطوط الزيت

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الزويتينة للنفط، اليوم الخميس، السيطرة على تسرب للزيت الخام بميناء الزويتينة والذي حدث في 28 يوليو الماضي.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن الفنيين أنشأوا حاجزًا ترابيًا لتجميع الزيت بعد وقوع التسرب في خط الزيت 40 بوصة عند الكيلومتر 195 بالميناء.

ونوه البيان إلى جمع واسترجاع ونقل الزيت إلى محطة التسخين ومنها إلى خزان العمليات رقم 53.

وقالت الشركة أنه جرت الصيانة في ظروف بيئية صعبة نظرًا لارتفاع درجة حرارة الزيت وحرارة الجو.

ويتسلم ميناء الزويتينة النفطي يوميًا 70 ألف برميل من خام أبو الطفل و30 ألف برميل من خام الزويتينة. ويصدّر من خلاله حوالي ما 2.6 إلى 3.2 ملايين برميل شهريًا.