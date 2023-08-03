شركة الزويتينة تكشف عن تفاصيل السيطرة على تسرب نفطي في أحد خطوط الزيت

3 أغسطس، 2023 3:54 م
6

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الزويتينة للنفط، اليوم الخميس، السيطرة على تسرب للزيت الخام بميناء الزويتينة والذي حدث في 28 يوليو الماضي.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن الفنيين أنشأوا حاجزًا ترابيًا لتجميع الزيت بعد وقوع التسرب في خط الزيت 40 بوصة عند الكيلومتر 195 بالميناء.

ونوه البيان إلى جمع واسترجاع ونقل الزيت إلى محطة التسخين ومنها إلى خزان العمليات رقم 53.

وقالت الشركة أنه جرت الصيانة في ظروف بيئية صعبة نظرًا لارتفاع درجة حرارة الزيت وحرارة الجو.

ويتسلم ميناء الزويتينة النفطي يوميًا 70 ألف برميل من خام أبو الطفل و30 ألف برميل من خام الزويتينة. ويصدّر من خلاله حوالي ما 2.6 إلى 3.2 ملايين برميل شهريًا.

3 أغسطس، 2023 3:54 م
6

المزيد من الأخبار

دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة رسمية الاثنين المقبل

3 أغسطس، 2023 5:19 م

“إحياء ليبيا” والخارجية التركية يبحثان الأوضاع السياسية في ليبيا

3 أغسطس، 2023 5:15 م

الدبيبة: لن تكون هناك مرحلة انتقالية والمحطة القادمة عنوانها الانتخابات

3 أغسطس، 2023 4:01 م

عقب لقائه المستشار صالح.. باتيلي يبحث مع المشري مقترح خارطة طريق القوانين الانتخابية

3 أغسطس، 2023 3:51 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى