ديوان المحاسبة ينفى زوال صفة الرئاسة عن “خالد شكشك”

أخبار ليبيا 24

نفى ديوان المحاسبة ما ورد بوسائل التواصل الاجتماعي حول زوال صفة رئيس الديوان عن رئيسه خالد شكشك، مؤكدًا أنّ الإخطار المتداول عن محكمة شمال طرابلس ليس له أي قيمة قانونية.

وأضاف الديوان في بيان له أنّ منطوق الاحكام المشار إليها فيه لم تمس صفة رئيس ديوان المحاسبة، وقد تم نقضها من المحكمة العليا وانتهت آثارها القانونية.

وأكّد الديوان أنّ ولاية رئيس الديوان مستمرة وفقاً لنصوص الاتفاق السياسي الليبي، والتي تم تعزيزها بموجب قرارات استمرار عمل لرئيس الديوان صادرة عن مجلسي النواب والدولة.

وأوضح الديوان أنّ ولاية رئيسه مستمرة بموجب التعديل الدستوري المقر بالاتفاق السياسي والذي نص أنّ الوظائف السيادية لا يتم المساس بها إلا من خلال التوافق ما بين مجلسي النواب والأعلى الدولة.

وأشار الديوان إلى أنّه جرى تمديد ولاية رئيس الديوان بموجب قرار مجلس النواب رقم 16 لسنة 2019 والذي تم إقراره بموجب محضر التئام مجلس النواب الموقع بتاريخ 11/04/2021، وكذلك قرار المجلس الأعلى للدولة رقم 2 لسنة 2019م.