دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة رسمية الاثنين المقبل

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية بمقره في بنغازي الإثنين المقبل 7 أغسطس الجاري.

وجاء في الدعوة، التي نشرت على موقع مجلس النواب بالإنترنت، أن الجلسة ستعقد في الحادية عشرة صباحًا لمناقشة مخرجات اللجنة المشتركة “6+6” لإعداد القوانين الانتخابية بشأن انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.

وجدد عقيلة صالح، الأربعاء، المطالبة بالتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي، داعيًا إلى ضرورة أخذ المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية، وفق الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

جاء ذلك خلال استقبال عقيلة بمقر إقامته في القبة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وقال بليحق: إن المستشار صالح بحث مع باتيلي مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6”.

يأتي لقاء عقيلة وباتيلي بعد أيام من تصاعد الانتقادات وتبادل الاتهامات بين باثيلي ومجلسي النواب والدولة، بعدما أبدى الأول تحفظه على إقرار خارطة طريق سياسية جديدة من قبل مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة وهو ما رفضه المجلسان.

واتهم باتيلي، في تصريحات صحفية، مجلسي النواب والدولة بالعمل على استدامة الأزمة، وعرقلة العملية السياسية، والمساعي الرامية للوصول إلى الانتخابات، فيما اتهمه أعضاء من المجلسين بالانحياز، وتجاوز صلاحياته، والتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.