خفر السواحل اليونانية يعلن إنقاذ 29 شخصًا كانوا على متن قاربي هجرة واعتقال مهربين اثنين

أخبار ليبيا 24

أعلن خفر السواحل اليونانية إنقاذ 29 شخصًا بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قاربي هجرة، فيما تمّ اعتقال شخصين بتهمة التهريب.

وقال، خفر السواحل اليونانية، اليوم الخميس، إنه تمّ العثور على زورق يحمل عددا كافيا من الأجانب في منطقة البحر “براسو” في ساموس.

وأضاف، أن توجه أحد الزوارق توجّه على الفور إلى المنطقة، حيث رصد القارب المعني واعتقل (19) أجنبيًا بينهم 09 رجال و06 نساء و04 فتيات، وهم بصحة جيدة.

وقال، إنه تمّ نقلهم إلى ميناء مالاجاري، حيث تم تسليمهم إلى ضباط الشرطة في ساموس، ليتم نقلهم إلى كيد/ ساموس.

وقال إنه تمّ القبض على أجنبي يبلغ من العمر 20 عامًا من قبل هيئة ميناء ساموس، التي تجري التحقيق الأولي، بتهمة انتهاك المادة. 83 قانون 3386/05 والمادة. 30 القانون 4251/14 ، بينما تمت مصادرة جهاز هاتف محمول واحد. وذكر أن هيئة ميناء ساموس قامت بإجراء تحقيق أولي، وتمّ تدمير القارب.

وفي عملية أخرى قال خفر السواحل اليونانية إنه ضباط هيئة ميناء ساموس عثروا على (12) أجنبيا وأنقذوا ظهر اليوم في المنطقة البحرية بالقرب من ساحل سيتانون شمال غرب ساموس.

وذكر، أنه في البداية، رصدت طائرة فرونتكس زورقًا مطاطيًا على متنه 12 أجنبيًا بينهم 06 رجال و 04 نساء وولدان، في المنطقة البحرية المذكورة ثم ذهب قارب نجاة إلى المكان، حيث نقل الأجانب المذكورين أعلاه بأمان إلى ميناء كارلوفاسي ن. ساموس. وقال إنه تم نقل اثنتين من النساء إلى مركز كارلوفاسي الصحي للإسعافات الأولية.

وقال إنه تمّ القبض على أجنبي يبلغ من العمر 43 عامًا من قبل هيئة ميناء ساموس، التي تجري التحقيق الأولي، بينما تمت مصادرة جهاز هاتف محمول واحد.