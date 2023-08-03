حماد يخصص 44 مليون دينار لحساب وزارة الحكم المحلي

3 أغسطس، 2023 10:31 م
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أسامة حماد
أسامة حماد

أخبارليبيا24

منح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، الإذن لوزارة التخطيط والمالية بتخصيص وتسييل مبلغ مالي قـدره 44 مليون و200 ألف دينار ليبي لحساب وزارة الحكم المحلي.

وأوضحت الوزارة أن هذا المبلغ لتغطية المصروفات التسييرية بالباب الثاني لعدد 75 بلدية بكافة بلديات ليبيا خصما من بند المتفرقات.

وأضافت وزارة المالية أن قرار حماد نص على أن يتم تسويتها من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة لسنة 2023م مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح الساري.

3 أغسطس، 2023 10:31 م
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