حفتر يجري زيارة تفقدية لمشاريع الإعمار في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أجرى القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، رفقة رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، زيارة تفقدية إلى مواقع مشاريع الإعمار في بنغازي.

وزار حفتر جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية، وشملت الزيارة جسري الهواري وطريق المطار، وبعض المناطق السكنية التي تجري بها الصيانة.

وقال مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة، إن الزيارة تأتي للاطلاع على أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي.

وأضاف المكتب، أن القائد العام للقوات المسلحة، أثنى على المجهودات المبذولة من قبل رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، ودور الشركات المنفذة لأعمال الإعمار والصيانة. وقال إن حفتر أكد على ضرورة الاستمرار على نفس وتيرة العمل.