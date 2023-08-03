حرس السواحل يتسلم من إيطاليا والاتحاد الأوروبي 3 زوارق خاصة بالإنقاذ البحري

أخبار ليبيا 24

وقع رئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ في المنطقة الغربية رضا عيسى، محضر تسلم 3 زوارق فئة (غات / GAT)، خاصة بأعمال الإنقاذ البحري مع السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي؛ استنادًا على مذكرة التفاهم بين الجانبين الموقعة في طرابلس بتاريخ 28 يناير 2022م.

وتدخل الزوارق للخدمة فور وصولها إلى قاعدة طرابلس البحرية قادمة من إيطاليا بقيادة ضباط وضباط صف من جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الذين تلقوا التدريب في إيطاليا.

وستمارس هذه الوحدات نشاط الإنقاذ البحري في المياه الخاضعة للسيادة والمسؤولية الليبية وتدعم أعمال الإنقاذ البحري أمام السواحل الليبية.

جاء ذلك في إطار دعم كافة المؤسسات الوطنية منها، مصلحة الموانئ والنقل البحري، ومصلحة الطيران المدني، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة الثروة البحرية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة .