تحرير 500 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة في طبرق وأمساعد

3 أغسطس، 2023 8:01 م
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أخبار ليبيا 24: تحرير مهاجرين غير شرعيين في طبرق يوم 03 أغسطس 2023
أخبار ليبيا 24: تحرير مهاجرين غير شرعيين في طبرق يوم 03 أغسطس 2023

أخبار ليبيا 24-خاص

تمكنت قوة مشتركة من القوات المسلحة وأمن طبرق، اليوم الخميس، من تحرير أكثر من 500 مهاجر من جنسيات مختلفة كانوا محتجزين داخل مخازن لتهريب البشر في إمساعد وطبرق.

وقال مراسل وكالة أخبار ليبيا 24، إن قوات الأمن والجيش تمكنتا من تحرير 500 مهاجر كانوا داخل مخازن لتهريب البشر في كل من إمساعد وطبرق.

وهذه ثالث عملية- في غضون ثلاثة أيام- تتم فيها تحرير محتجزين من داخل أوكار لتهريب البشر في طبرق.

وفي مطلع أغسطس الجاري، تمكن الأمن في طبرق، يوم الثلاثاء، من تحرير 21 مهاجرًا سوريًا غير شرعي كانوا محتجزين داخل أحد البيوت المستغلة في تهريب البشر وسط المدينة.

أتت العملية بعد يوم من تمكن الأمن في طبرق من تحرير 30 مهاجرًا بينهم نساء من مصر والسودان وباكستان واليمن من مخازن لتهريب البشر جنوب المدينة.

 

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3 أغسطس، 2023 8:01 م
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