بتهمة ترويج المواد المخدرة.. ضبط تشكيل عصابي خطير في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي من ضبط تشكيل عصابي يتكون من خمس أشخاص يمتهنون ترويج المواد المخدرة “حشيش” والأقراص الطبية، والمواد المسكرة.

وقال الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن مدير الفرع أصدر تعليماته لأعضاء التحريات بالفرع بالتحري وجمع المعلومات وتأكيد صحة المعلومات الوردة في حق الجناة وضبطهم متلبسين.

وأكد الجهاز ضبط الجناة وبحوزتهم عدد 6 قطع كبيرة الحجم ونصف قطعة من مادة مخدر الحشيش، وعدد 1020 قرص مخدر، وعدد جالونين سعة 20 لتر مملؤة بالخمور محلية الصنع، وعدد عشر قنينات سعة لتر ونصف خمور محلية الصنع مجهزة للبيع.

كما تم ضبط عدد بندقتين نوع كلاشن كوف ومسدس نوع بلجيكي ومبلغ مالي.

وأشار جهاز مكافحة المخدرات إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات قانونية حيال الجناة وإحالتهم إلى النيابة العامة .