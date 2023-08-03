باتيلي: اتفقت مع عقيلة صالح على أن لليبيين حق في اختيار قادتهم من خلال عملية شفافة

3 أغسطس، 2023 1:25 ص
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صالح خلال لقائه باثيلي
صالح خلال لقائه باثيلي

أخبارليبيا24

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أنه اتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن للمواطنين في ليبيا الحق في اختيار قادتهم من خلال عملية شفافة في بيئة آمنة.

وقال باتيلي :”التقيت عقيلة صالح في القبة، وناقشنا الوضع السياسي في ليبيا، مع التركيز على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني الذي أعدته لجنة 6 + 6 ليكون قابلاً للتنفيذ”.

وأضاف المبعوث :”وفي الاجتماع، شددتُ على أهمية تأمين تأييد الأطراف الليبية الرئيسية الأخرى لضمان شمولية العملية الانتخابية”.

3 أغسطس، 2023 1:25 ص
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