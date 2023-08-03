المركزي العراقي: «السوق الموازية للدولار  لا حقيقة لها»

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا المصرف المركزي العراقي السلطات المحلية إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف العملة.

المصرف المركزي؛ أشار في بيانٍ إلى أن السوق الموازية للدولار لا حقيقة لها على حد تعبيره.

وأضاف المصرف المركزي، أن سعر الرسمي المقرّر للدولار الواحد هو 1320 دينارًا.

وفي وقتٍ سابق.. أعلن البنك المركزي العراقي؛ استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى.

محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، قال إن تلك الخطوة تأتي بعد توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، للبنك المركزي ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين

وكان البنك المركزي العراقي، قد كشف في وقتٍ سابق، ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار مدفوعا بارتفاع أسعار النفط العالمية.

نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، قال ضمن كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية، إن البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق، مضيفًا أن هناك فرص كثيرة أمام الاقتصاد العراقي والبنك المركزي والوزارات كافة والقطاع الخاص، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثراً بأسعار النفط العالمية، وارتفاعاً في حجم الودائع والائتمان بشكل عام، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وفي سياقٍ ذي صلة، بلغت إيرادات النفط العراقية لشهر أبريل الماضي 7 مليارات و699 مليون دولار، بحسب بيان رسمي تابع لوزارة النفط.

وفي سياقٍ منفصل.. وقع العراق رفقة شركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط، عقدًا بقيمة 27 مليار دولار.