اللافي يؤكد استمرار دعم ليبيا للقضية الفلسطينية وحق العودة حتى إقامة دولة عاصمتها القدس

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أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الخميس، استمرار دعم ليبيا للقضية الفلسطينية، وحق العودة للفلسطينيين.

وشدد اللافي خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، على إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح النائب في الرئاسي أن الجالية الفلسطينية في ليبيا تحضى بكل تقدير واحترام من كافة الليبيين ومنذ سنوات طويلة.

بدوره أشاد السفير الفلسطيني بمواقف المجلس الرئاسي الليبي الداعمة للقضية الفلسطينية.

وعبر حال عن أمانيه لعبور ليبيا إلى مرحلة الاستقرار التام، من خلال إجراء الانتخابات التي يتطلع لها أبناء الشعب الليبي، حتى تستمر ليبيا في تعزيز دورها الداعم للقضية الفلسطينية عربياً وإقليمياً.

والسفير الفلسطيني خلال اللقاء تطورات الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات قوات الاحتلال.