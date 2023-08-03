السعودية تمدد خفض إنتاجها النفطي حتى نهاية سبتمبر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة النفط السعودية تمديد خفض الإنتاج النفطي التطوعي للنرة الثانية، بواقع مليون برميل يوميًا حتى نهاية أغسطس المقبل.

ويعدّ هذا الخفض التطوعي تعزيزًا للجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، وهو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي أعلنته المملكة في أبريل الماضي، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

من جهتها، تعتزم روسيا تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط الخام حتى نهاية عام 2024.

رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قال عن بلادهُ ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر للعام القادم.

نوفاك وفي تصريحات صحفية أفاد بأن قرار روسيا تمديد الخفض الطوعي يأتي كإجراء احترازي بالاتفاق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس والتي أعلنت سابقا خفضًا طوعيًا في أبريل.

وبحسب تصريحاته.. فقد أكد نوفاك عدم وجود أي خلافات بين روسيا والسعودية بشأن قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط.

من جانبها.. أعلنت منظمة أوبك بلس الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميًا بداية من العام القادم