الدبيبة ينبه أعضاء الحكومة الابتعاد عن الخطاب السياسي المستفز

أخبارليبيا24

نبه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس، على أعضاء الحكومة ومختلف هيئاتها الابتعاد عن الخطاب السياسي المستفز.

وشدد الدبيبة خلال كلمة في اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لعام 2023 المنعقد بمدينة غدامس على ضرورة الفصل مابين المؤسسات الحكومية الخدمية والمواقف السياسية.

وتابع رئيس الحكومة، لن نسمح بالانحياز لدعاة الحرب ولن نسمح بهدم وإخفاق مشروع المصالحة الوطنية.

وطالب الدبيبة كل مسؤول خدمة الشعب الليبي دون استثناء، ولا يضع حواجز أمام الناس، وعليه الابتعاد عن التصريحات المستفزة التي تمس أهالي الضحايا والمتضررين.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أنه لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية ولا ميزانيات وهمية، لافتا إلى أنه ستكون هناك محطة واحدة عنوانها الانتخابات ونحن مستمرون في مهمتنا حتى هذا الهدف المنشود.