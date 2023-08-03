الدبيبة يشدد على حرص الحكومة لدعم شريحة المحقونين بالإيدز

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شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على حرص الحكومة لدعم شريحة المحقونين بالإيدز والمساهمة في تذليل الصعاب التي تواجهها.

وأكد الدبيبة خلال لقائه أعضاء اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الأطفال المحقونين بالإيدز – بنغازي أن ما تقوم به الحكومة تجاه كافة شرائح المجتمع هو واجب وطني للحصول على حقوقهم وجزء من قيام الدولة بواجباتها تجاه أبنائها.

وأثنى أعضاء اللجنة على جهود الحكومة لدعم هذه الشريحة عبر توجيه رئيس الوزراء لجهاز الإمداد الطبي بتوفير الدواء وصيانة مركز الأمراض السارية بنغازي وتوفير سيارات الإسعاف

وأشدت اللجنة كذلك بإعادة تشكيل اللجنة المشرفة على الأطفال المحقونين بالإيدز وإحالة المخصصات المالية المعتمدة لها.

وعرضت اللجنة على رئيس الوزراء خططها ومقترحات عملها، مشيدة بدعم حكومة الوحدة الوطنية لعمل اللجنة وحرصها على توفير احتياجات المرضى الذي تجسد مؤخرا في بدء صيانة المركز الخاص بعلاج المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 393 للعام 2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة الأطفال المصابين بفقدان المناعة المكتسبة ببنغازي، لدعم دمج هذه الشريحة في المجتمع.