الدبيبة: لن تكون هناك مرحلة انتقالية والمحطة القادمة عنوانها الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أنه لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية ولا ميزانيات وهمية، لافتا إلى أنه ستكون هناك محطة واحدة عنوانها الانتخابات ونحن مستمرون في مهمتنا حتى هذا الهدف المنشود.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع العادي السادس لمجلس الوزراء بمدينة غدامس اليوم الخميس.

وقال الدبيبة: “باعتراف المجتمع الدولي… القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات هي القوانين”، داعيًا إلى وجود قوانين قابلة للتنفيذ وغير مفصلة لتمكين طرف بعينه.

وأضاف الدبيبة: “أقول لكل الساعيين وراء السلطة.. أعطوا الحق للشعب الليبي، افتحوا صناديق الاقتراع وحينها سيعرف كل منكم وزنه الطبيعي أمام الشعب”.