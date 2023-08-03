الداخلية التونسية: تصريحات الأمم المتحدة غير دقيقة وترقى إلى درجة المغالطة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، إن تصريحات المتحدث باسم الأمين العام ‏للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فرحان حق، حول ضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود ‏التونسية، يعتبر غير دقيق ويرتقي إلى درجة المغالطة، على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق، أعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك اليوم عن «القلق العميق» بشأن أوضاع مهاجرين غير نظاميين بينهم أطفال ونساء وحوامل، عالقين في “ظروف مزرية” بمناطق صحراوية نائية ومعزولة على الحدود مع ليبيا وسط حر شديد ومن دون غذاء وماء.

وقالت المنظمتان إن المهاجرين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ضرورية وعاجلة، مشيرة إلى سقوط وفيات من بينهم. وجاء في البيان “هذه المأساة يجب أن تنتهي”.

وتابعت المنظمتان «يجب أن يكون إنقاذ الأرواح هو الأولوية ويجب إعادة أولئك الذين تقطعت بهم السبل إلى بر الأمان»

وأصبحت تونس نقطة عبور أساسية للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن مراكب متهالكة، بحثا عن حياة أفضل، وتبعد صفاقس عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية نحو 130 كيلومترا.