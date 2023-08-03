لأول مرة منذ 17 عاما.. افتتاح مدرسة جديدة في كاباو

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، افتتاح مدرسة جديدة في كاباو في حدث يُعد الأول من نوعه في منطقة لم تشهد إنشاء أو صيانة أي مؤسسة تعليمية منذ 17 عامًا.

وشارك المقريف في افتتاح مدرسة وادي السدر التابعة لمراقبة التعليم ببلدية كاباو، أمس الأربعاء، وتضم ثمانية فصول دراسية وغرفة معلمين ومكاتب إدارية.

وحضر حفل الافتتاح وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير، ومدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، ومدير إدارة البحوث التربوية بمركز المناهج التعليمية الدكتور سيف النصر بالحسن، ومراقب التربية والتعليم كاباو صالح الغول.

وأشاد المقريف بجهود بلدية كاباو ومراقبة التعليم وأولياء الأمور وأعيان ومشايخ البلاد لاهتمامهم بالمؤسسات التعليمية، معربًا عن أمله في أن يكون العام الدراسي المقبل الذي سينطلق مطلع سبتمبر عام عطاء للأسر التربوية، وخير واستقرار للتلاميذ والطلاب في كامل ربوع الوطن.

ومن جهته، أكد عميد البلدية أن استكمال بناء هذه المدرسة كان من أولوياتنا، وجاء بهدف سد العجز في المدارس التعليمية وتخفيف كثافة الطلبة في الفصول الدراسية.

حيث كان المشروع متوقفا منذ سنة 2006 وتمّت إعادة إنشاء المشروع من جديد، ضمن مشاريع “عودة الحياة وشملت زيارة الوزير لقاء مع أهالي تندميرة وتم التنسيق ووضع الترتيبات للتعاون في حلحلة ملفات نقص المدارس بين وزارة التربية والتعليم والمجلس البلدي كاباو “.