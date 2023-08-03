“إحياء ليبيا” والخارجية التركية يبحثان الأوضاع السياسية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

عقد فريق تكتل إحياء ليبيا، برئاسة الدكتور، عارف النايض، اجتماعا مع نائب وزير الخارجية التركية، أحمد يلدز؛ وذلك لبحث الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان التكتل، استعرض الطرفان خلال اللقاء الذي عقد في أنقرة الأوضاع السّياسيّة اللّيبيّة والإقليميّة وسبل الوصول إلى انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة تجدّد الشّرعيّة من خلال صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن، وبوساطة ورعاية الأمم المتّحدة.

وجاء ذلك عقب اجتماع تحضيري مع، كان ديزدار، مدير إدارة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا ومساعديه.

وشارك في الاجتماع عضو التكتل المستشار السّياسي عز الدين عدالة، والمستشار الاقتصادي فوزي عمار.