أكدت أنها لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية.. المؤسسة الوطنية للنفط تدعو شركات النفط العالمية لاستئناف أنشطتها في ليبيا بعد إعلان عدد منها لرفع القوة القاهرة

أخبار ليبيا 24

جدد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، دعوته للشركات النفطية العالمية، التي لم تشرع في رفع حالة القوة القاهرة في مناطقها، بضرورة استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية.

وأكد المجلس، في بيان بشأن إعلان عدد من الشركات العالمية رفع حالة القوة القاهرة عن أنشطة الاستكشاف في ليبيا، بأن المؤسسة لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة الليبية، لتحقيق رؤيتها في استعادة ليبيا لدورها الريادي والفعال في مجال الطاقة.

وأعلنت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، عن استلامها إخطارًا رسميًا من شركتي “إيني الإيطالية” و”بريتش بيتروليوم البريطانية” بشأن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لهما في منطقتي حوض غدامس والقطعة البحرية “سي”.

كما أعلنت استلامها لإخطار رسمي من شركة “سوناطراك الجزائرية” برفعها للقوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها بمنطقة حوض غدامس.

وقالت المؤسسة، إن ذلك جاء استجابةً لدعوتها في ديسمبر الماضي، للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز، والتي تم معها توقيع اتفاقيات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز في ليبيا إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها.