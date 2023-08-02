وصول طائرة إيطالية على متنها 87 شخصًا أجلوا من النيجر إلى روما

2 أغسطس، 2023 12:37 م
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أخبار ليبيا 24

وصلت إلى روما صباح اليوم الأربعاء طائرة عسكرية إيطالية على متنها 87 شخصا تم إجلاؤهم من النيجر، حيث وقع انقلاب الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت رويترز.

وكان على متن الطائرة نحو 36 إيطاليًا و21 مواطنًا أمريكيًا وأربعة بلغاريين ونمساويين ومواطن واحد من كل من بريطانيا والنيجر والمجر والسنغال ونيجيريا، بالإضافة إلى أفراد عسكريين.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني لمحطة إذاعة “راي” العامة إن بعض المدنيين الإيطاليين قرروا البقاء في النيجر، وأضاف أن السفارة الإيطالية في نيامي ستبقى مفتوحة.

وقالت السفيرة الإيطالية، إميليا جاتو، لـ “راي” إنه كان هناك “أكثر أو أقل” من 80 إيطاليًا في نيامي قبل الإخلاء الجزئي، واستبعدت الخطر بالنسبة لأولئك الذين اختاروا البقاء.

ولإيطاليا نحو 300 جندي في النيجر في إطار مهام مكافحة التمرد والتدريب العسكري، لكن لم يتم الإعلان عن إجلائهم.

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2 أغسطس، 2023 12:37 م
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