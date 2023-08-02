نجاة أربعة نيجيريين بأعجوبة بعد أن قضوا 14 يوما على دفة سفينة رست في البرازيل

أخبار ليبيا 24

أنقذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية في ميناء فيتوريا الجنوبي الشرقي أربعة رجال نيجيريين كانوا قد خاطروا بحياتهم بالصعود خلسة في مساحة صغيرة فوق دفة سفينة شحن، على أمل وصولهم إلى أوروبا، لكنهم فوجئوا بأنفسهم في البرازيل.

ووفقا للرواية التي رواها الرجال، فقد نفد الطعام والشراب منهم في اليوم العاشر لانطلاقتهم وانهم نجوا أربعة أيام أخرى من خلال شرب مياه البحر التي أسفلهم بأمتار فقط.

وقطع الرجال الأربعة رحلة تتحدى الموت عبر حوالي 5600 كيلومتر من المحيط لأجل الحصول على حياة أفضل.

تجربة مروعة

قال ماثيو يي، أحد النيجيريين الأربعة، في مقابلة في ملجأ بكنيسة ساو باولو: “لقد كانت تجربة مروعة بالنسبة لي”.. “الأمر ليس بالأمر السهل على متن الطائرة.. كنت أرتجف وخائفا للغاية، لكنني الآن هنا.”

وقال الرجال الأربعة إنهم كانوا يأملون في الوصول إلى أوروبا وصدموا عندما علموا أنهم قد هبطوا بالفعل على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي في البرازيل.

ومنذ ذلك الحين، أعيد اثنان من الرجال إلى نيجيريا بناء على طلبهما، في حين تقدم، ييي ورومان إبيميني فرايداي، البالغان من العمر 35 عامًا من ولاية بايلسا، بطلب لجوء في البرازيل.

وقال الرجلان، إن الصعوبات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والجريمة لم تترك لهما خيارًا سوى التخلي عن موطنهما نيجيريا.

وقال يي، إن مزرعته للفول السوداني وزيت النخيل قد دمرت بسبب الفيضانات هذا العام، مما جعله هو وعائلته بلا مأوى، لافتا إلى أنه يأمل أن تتمكن عائلته الآن من الانضمام إليه في البرازيل.

ومن جانبه قال فرايداي إن رحلته إلى البرازيل بدأت في 27 يونيو، عندما قام صديقه الصياد بإيصاله إلى مؤخرة “كين ويف” التي ترفع العلم الليبيري، ورست في لاغوس، وتركه بجوار الدفة.

كُنت مرعوبا

وأضاف، أن لدهشته، وجد ثلاثة رجال هناك بالفعل، ينتظرون مغادرة السفينة. وقال إنه كان مرعوبًا، ولم يلتق قط بالرجال الثلاثة وكان يخشى أن يلقوا به البحر في أي لحظة.

وبمجرد تحرك السفينة، قال فرايداي إنهم بذلوا قصارى جهدهم حتى لا يكتشفهم طاقم السفينة، الذين كانوا قلقين أيضًا من أن يعرضوا عليهم قبرًا مائيًا.

وقال: “ربما إذا أمسكوا بك فسوف يرمونك في الماء”. “لذلك علمنا أنفسنا ألا نحدث ضوضاء”.

كان قضاء أسبوعين على مسافة قريبة من المحيط الأطلسي محفوفًا بالمخاطر.

ولمنع أنفسهم من السقوط في الماء، قال فرايداي إنهم قاموا بتجهيز شبكة حول الدفة وربطوا أنفسهم بها بحبل. عندما نظر إلى الأسفل، قال إنه يمكنه رؤية “سمكة كبيرة مثل الحيتان وأسماك القرش”.

وأضاف، أن بسبب ضوضاء المحرك، فقد كان النوم نادرًا ومحفوفًا بالمخاطر. وقال “كنت سعيدا جدا عندما تم إنقاذنا”.