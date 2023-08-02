مكافحة الهجرة في طبرق ترحّل 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة

أخبار ليبيا 24

رحّل جهاز مكافحة الهجرة في طبرق، اليوم الأربعاء، 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة. وقال مصدر أمني مسؤول، لأخبار ليبيا 24، إن المرحلين من جنسيات الباكستان والسودان وجنوب السودان واليمن، لافتًا إلى أن من لبن المرحلين مصابين بأمراض وبائية.

وفي يوليو الماضي قام جهاز مكافحة الهجرة بترحيل 9 مهاجرين مصريين عبر منفذ أمساعد السلوم البري.

وكان الجهاز في طبرق قد رحّل 2802 مهاجر من مختلف الجنسيات في النصف الأول من عام 2023 بينهم مصابين بالتهاب الكبد والإيدز.

يأتي ذلك بينما تمكن الأمن في طبرق، الثلاثاء، من تحرير 21 مهاجرًا سوريًا غير شرعي كانوا محتجزين داخل أحد البيوت المستغلة في تهريب البشر وسط المدينة.

أتت العملية بعد يوم من تمكن الأمن في طبرق من تحرير 30 مهاجرًا بينهم نساء من مصر والسودان وباكستان واليمن من مخازن لتهريب البشر جنوب المدينة.