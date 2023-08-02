ساديو ماني يوقع عقدًا مع النصر السعودي

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أعلن ناديا النصر السعودي وبايرن ميونج الألماني، أن المهاجم السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ انضم إلى نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين بعد موسم واحد مع بطل الدوري الألماني.

وأضاف النصر على منصة “إكس”، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”، أن ماني وقع عقدًا مدته أربع سنوات.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لكن تقارير إعلامية قالت إن السعوديين دفعوا 40 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 31 عاما، والذي تبقّى عامين آخرين في عقده مع بايرن.

وانتقل ماني إلى بايرن العام الماضي بآمال كبيرة بعد تسجيله 120 هدفا في 269 مباراة مع ليفربول، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية وكأس العالم للأندية.

وحقق ماني أفضل لاعب كرة قدم أفريقي مرتين في المتوسط أكثر من 20 هدفًا في الموسم في مواسمه الخمس الأخيرة مع ليفربول، لكنه سجل 12 هدفًا فقط لبايرن.

وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن، لموقع النادي على الإنترنت “نريد أن نشكر ساديو ماني على الموسم الماضي”.

وأضاف، “من المؤكد أنه لم يكن عامًا سهلاً بالنسبة له، حيث تعرض لإصابة قبل كأس العالم مباشرة وفقد المشاركة مع السنغال، التي قادها في وقت سابق للفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى والتأهل لكأس العالم”.

وينضم ماني إلى فريق النصر الذي عزز فريقه منذ توقيع كريستيانو رونالدو الموسم الماضي.

وتعاقد، وصيف البطل الموسم الماضي، مع لاعبي خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان وسيكو فوفانا من لينس بينما انضم الظهير الأيسر أليكس تيليس من مانشستر يونايتد.