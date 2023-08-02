حكومة الدبيبة تحذر من التدخل الأجنبي بالنيجر

2 أغسطس، 2023 7:26 م
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التدخل الأجنبي بالنيجر
التدخل الأجنبي بالنيجر

أخبار ليبيا 24

حثت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على اتباع طرق التداول السلمي للسلطة في النيجر.

ودعت حكومة الدبيبة في بيان لها، كل الأطراف الفاعلة في جمهورية النيجر، إلى ضبط النفس وتحكيم صوت العقل، وتجنيب البلاد تبعات الانفلات الأمني والاحتراب الداخلي، واتخاذ السبيل الوحيد للتغيير؛ إلا وهو احترام الدستور والقانون، واتباع طرق التداول السلمي للسلطة.

وأردفت الحكومة في بيانها، إننا في ليبيا، وإذ ننظر بترقب وقلق شديدين إلى تطور الأحداث المؤسفة في النيجر الشقيق، فإننا نؤكد دعمنا لمسار العودة إلى النظام الدستوري، واحترام الشرعية المتمثلة في الرئيس “محمد بازوم”.

وشددت “من موقعنا كدولة جارة شقيقة، تربطنا جغرافيا وتاريخ وأعراق، فإننا نحذر من أن التدخل الخارجي في شؤون النيجر ومحاولات جرها إلى الفوضى سيزيد خطورة الأزمة، وسيقوض أمنها وأمن جيرانها”. 

2 أغسطس، 2023 7:26 م
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