حصر المهاجرين من الجنسية الباكستانية في ليبيا لترحيلهم

أخبار ليبيا 24

قام أعضاء من السفارة الباكستانية لدى ليبيا اليوم الثلاثاء بزيارة إلى مركز إيواء المهاجرين التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمنطقة عين زارة بطرابلس .

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان أن أعضاء السفارة تفقدوا خلال هذه الزيارة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الباكستانية والعمل على تسجيلهم وحصرهم للبدء في عملية ترحيلهم.

وأضافت أن ذلك يأتي ضمن خطة عمل وزارة الداخلية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين إلى بلدانهم طواعيةً.

وتثير أوضاع آلاف المهاجرين غير النظاميين في ليبيا مخاوف كثيرين، في بلد يملك حدوداً برية بنحو 4300 كيلومتر مع 6 دول، هي: مصر، والسودان، وتشاد، والنيجر، والجزائر، وتونس.

وبينما تغيب إحصاءات رسمية دقيقة عن أعداد هؤلاء، أشارت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، في تقرير صدر في أغسطس 2022، إلى وجود 650 ألف مهاجر ولاجئ داخل البلاد، ينحدرون من أكثر من 44 جنسية، ومعظمهم طلقاء خارج مقار الاحتجاز.