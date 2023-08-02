حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق يبلغ مستويات قياسية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تجاوز حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق ما قيمتهُ 243.4 مليون دولار خلال النصف الأول من 2023

الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية، ذكرت في دراسة حديثة أن جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية، يعتبر إحدى بوابات الحركة التجارية بين البلدين خلال السنتين الماضيتين.

وفي وقتٍ سابق.. تربّعت السعودية على وجهة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

دائرة الإحصاءات العامة السعودية؛ أوضحت أن الصادرات السعودية للأردن بلغت 485.81 مليون دولار، ومن ثمّ جاء العراق بنحو 287 مليون دولار، والإمارات العربية بنحو 211 مليون دولار، وأخيرًا فلسطين بنحو 138 مليون دولار.

وفي سياقٍ منفصل.. وافق البنك الدولي على منح الأردن تمويلاً بقيمة 250 مليون دولار؛ بُغية دعم مشاريع مياه.

وبحسب بيان البنك؛ يتضمن الاتفاق تمويلاً بقيمة 200 مليون دولار على شكل قرض ميسر و50 مليون دولار على شكل منحة.

من جهةٍ أخرى… ارتفع عدد السياح القادمون إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 60.2% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى زيادة دخل القطاع السياحي بنسبة 59% إلى 3.456 مليار دولار.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ تسعى منظمة التجارة العالمية إلى إدماج الأردن بشكل أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.

وكالة الأنباء الأردنية بترا، أوضحت ان هذه الخطوة جاءت خلال استقبال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، وفداً من سكرتارية منظمة التجارة العالمية في إطار المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للأردن، بحسب الوكالة.