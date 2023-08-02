جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بخصوص ليبيا أغسطس الجاري

أخبار ليبيا 24

كشف موقع مجلس الأمن اليوم الأربعاء عن عقد جلسة حول ليبيا خلال أغسطس الحالي، وذلك للاطلاع على تطورات الأوضاع داخل ليبيا، وسط قلق بالغ بشأن التأخر في الاتفاق على قانون للانتخابات يمهد لعقدها نهاية العام الحالي.

ومن المقرر أن، يطلع مجلس الأمن، خلال الجلسة المرتقبة هذا الشهر، على مستجدات العملية السياسية، والتطورات الأمنية والإنسانية في ليبيا

وستناقش الجلسة المقبلة لمجلس الأمن، التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن عمل البعثة الخاصة في ليبيا.

وسيقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، إحاطته كذلك عن مستجدات العملية السياسية، بالإضافة إلى رئيس لجنة الجزاءات، السفير الياباني كيميهيرو إشيكاني، الذي سيقدم إفادته عن أنشطة اللجنة الأخيرة في ليبيا.

واعتبر موقع مجلس الأمن، الاتفاق المؤقت الذي أعلنته لجنة 6+6، على مشروع قانون الانتخابات تطورا إيجابيا محتملا، مؤكدًا أن استمرار القضايا الرئيسية المتروكة دون حل، والتأخر في تنفيذ القانون يظلان مثار قلق كبيرا.