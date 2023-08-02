انخفاض إنتاج أوبك بواقع 900 ألف برميل يوميًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انخفض إنتاج دول أوبك من النفط، خلال شهر يوليو الماضي بواقع 27.79 مليون برميل يومياً في المتوسط.

وبحسب أحدث تقرير للمنظمة، بلغ حجم الانخفاض 900 ألف برميل يومياً، وهو أكبر انخفاض منذ 2020

وفي وقتٍ سابق.. توقعت منظمة أوبك بلس ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بمختلف أنواعها 23 في المائة حتى عام 2045.

الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، هيثم الغيص، الثلاثاء، قال ضمن كلمته في مؤتمر للنفط والغاز في نيجيريا، إن الدعوات للحد من المشاريع النفطية الجديدة أو وقف تمويلها غير واقعية وغير حكيمة، مشيرًا على الحاجة الملحة لاستخدام التكنولوجيا لمعالجة انبعاثات الوقود الأحفوري المستمرة، وفق قوله.

وتابع: من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة كبيرة تبلغ 23 في المائة في الفترة حتى عام 2045، مما يعني أننا سنحتاج إلى جميع أشكال الطاقة

وأضاف: سنحتاج حلولاً مبتكرة مثل استخلاص الكربون وتخزينه، ومشروعات الهيدروجين، وكذلك الاقتصاد الدائري للكربون الذي لاقى تأييداً إيجابياً من مجموعة العشرين

وفي وقتٍ سابق.. أشارت أوبك إلى مخاطر تراجع الطلب الصيفي على النفط كجزء من خلفية تخفيضات الإنتاج التي أعلنها منتجو أوبك + هذا الشهر، مسلطة بعض الضوء على العوامل الكامنة وراء الخطوة المفاجئة التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط