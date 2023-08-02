الهجرة الدولية: 3 ملايين شخص نزحوا جراء الصراع في السودان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 3 ملايين فرد نزحوا جراء الصراع في السودان.

المنظمة الدولية؛ قالت إن عدد النازحين، منذ اندلاع الصراع بالسودان في 15 أبريل الماضي، يفوق عدد النازحين المسجل على مدار الأعوام الأربعة الماضية، مشيرةً إلى فرار 926,841 شخصاً فرّوا إلى بلدان مجاورة للسودان.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قالت منظمة الصحة العالمية، إن ثلثي المستشفيات في السودان خرجت عن الخدمة بسبب الصراع الدائر هناك.

وبحسب بيان المنظمة؛ «خلفت ثلاثة أشهر من الصراع وضعا تواجه فيه البلاد أزمة إنسانية كارثية امتدت إلى ستة بلدان عبر إقليمين من أقاليم المنظمة؛ إذ يحتاج 24 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، منهم 6.‏2 مليون نازح داخلي في حين اضطر 757 ألف آخرون إلى الفرار عبر الحدود سعيا وراء سلامتهم «

وتابع البيان: «خرج أكثر من 67 في المائة من مستشفيات البلد من الخدمة في حين تتزايد التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على مرافق الرعاية الصحية «

وفي وقتٍ سابق… كشف برنامج الأغذية العالمي عن حاجة أكثر من 19 مليون شخص في السودان إلى الغذاء.

البرنامج؛ قال في بياناتٍ حديثة، بعد مرور مائة يوم على اندلاع الصراع في السودان، إن أكثر من 19 ملون شخص سيواجهون الجوع بسبب الصراع، مشيراً إلى أنه من المتوقع انزلاق 2.5 مليون شخص إلى الجوع في الأشهر القليلة المقبلة.

كما أضاف البرنامج الأممية، وجود 3.5 مليون طفل في السودان يعانون من سوء التغذية، وفقَ بياناته الرسمية.