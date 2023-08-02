النايض ونورلاند يناقشان كيفيّة الوصول إلى قوانين انتخابيّة قابلة للتّطبيق

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ناقش رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف علي النايض، اليوم الأربعاء، مع السفير والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند كيفيّة الوصول إلى قوانين انتخابيّة قابلة للتّطبيق.

وبحث النايض ونورلاند خلال اللقاء عن بعد الوصول إلى قوانين انتخابيّة قابلة للتّطبيق بمشاركة كافّة المؤسّسات والأطراف اللّيبيّة المعنيّة، وبوساطة الأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى تشكيل حكومة كفاءات لتسيير الأعمال، قادرة على إيصال البلاد إلى انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة بأسرع وقت ممكن.

واتّفقا على أهمّيّة حياديّة الأمم المتّحدة في وساطتها، ودعم المبعوث الأممي باثيلي في تيسير المباحثات بين كافّة الأطراف المعنيّة.