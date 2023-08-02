“النايض” و”سولير” يناقشان مسار الانتخابات في ليبيا

2 أغسطس، 2023 8:59 م
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"النايض" و"سولير"
"النايض" و"سولير"

أخبار ليبيا 24

كشف رئيس تكتّل إحياء ليبيا “عارف النايض” أنه ناقش مع المبعوث الخاص للرّئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” ضرورة احترام الإرادة والمؤسّسات اللّيبيّة، وأهمّيّة البناء الإيجابي على مخرجات 6 + 6.

وبحث النايض مع المبعوث الخاص للرّئيس الفرنسي خلال اجتمع، عن بعد، مساء اليوم الثّلاثاء، آلية الوصول إلى قوانين انتخابات واضحة وقابلة للتطبيق العملي.

كما رحّبا الطرفين إيجابيًا بعمل ووساطة بعثة الأمم المتّحدة للدّعم في ليبيا.

وأضاف النايض أن النقاش تطرق إلى ضرورة تشكيل حكومة موحّدة للإعداد وتمهيد الطّريق لانتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة عاجلة .

2 أغسطس، 2023 8:59 م
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