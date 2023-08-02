المنقوش: ليبيا وتشاد ترفضان تعطيل المسار الديمقراطي في النيجر

أخبار ليبيا 24

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الأربعاء، رفض ليبيا وتشاد الانقلاب وتعطيل المسار الديمقراطي في النجير.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجرته وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة مع نظيرها التشادي، محمد صالح النظيف.

وقالت المنقوش في تغريدة لها عبر تويتر: “تطابقت مواقف بلدينا تجاه التطورات بالنيجر، ورفضنا للانقلاب أو تعطيل المسار الديمقراطي”.

وقالت المنقوش أن وزير الخارجية التشادي أطلعها على مسار مبادرة مجموعة، ECOWAS، مشيرة إلى أنها أبدت دعم دولة ليبيا لها ومتابعتها، وأهمية تلافي انفلات الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

أجريتُ اتصالاً مع وزير خارجية تشاد محمد صالح النظيف،تطابقت خلاله مواقف بلدينا تجاه التطورات بالنيجر،ورفضنا للانقلاب أو تعطيل المسار الديمقراطي.

كما أطلعني السيد الوزير على مسار مبادرة مجموعة ECOWAS،وأبديت دعم دولة ليبيا لها ومتابعتها.وأهمية تلافي انفلات الأوضاع الأمنية بالمنطقة. pic.twitter.com/rfZVNL8Qb3 — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) August 1, 2023