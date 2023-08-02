المنفي يجتمع مع بن قدارة في إطار التشاور والتنظيم المستمر لعمل لجنة الترتيبات المالية

أخبار ليبيا 24

التقى، رئيس المجلس الرئاسي، رئيس لجنة الترتيبات المالية، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء بطرابلس، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، نائب رئيس اللجنة العليا للترتيبات المالية، فرحات بن قدارة. وقال مكتب المنفي، إن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنظيم المستمر لعمل اللجنة.

وفي 20 يوليو 2023 عقدت اللجنة اجتماعها الأول، حيث اجتمعت في سرت لمناقشة جدول أعمال الاجتماع الأول والذي تضمن وضع إطار عمل والتنظيمات الداخلية لعملها.

وخلال كلمة الافتتاح دعا المنفي إلى عدم تسيس عمل اللجنة العليا لوضع الترتيبات المالية، واستخدامها كأداة سياسية.

وكان المجلس الرئاسي أصدر في يوليو الجاري قرارًا بتشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوًا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.